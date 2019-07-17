https://static.news.ru/photo/6568f0a6-a8a7-11e9-b944-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Статья газеты The News York Times об отказе в выдаче российских виз преподавателям Англо-американской школы в Москве является заказом Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уверена, что США жертвуют интересами своих граждан ради того, чтобы создать очередной скандал или провокацию.

По словам Захаровой, Москва готова максимально оперативно выдавать визы работникам диппредставительств при условии аналогичных мер в отношении российского персонала в США. При этом представитель МИД подчеркнула, что российская сторона предлагала Вашингтону нормализовать взаимную выдачу документов.

Сейчас мы ожидали какого-то конструктивного развития событий именно с американской стороны, вместо это увидели манипуляцию через СМИ, - приводит слова Захаровой ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. Школа, в которой работают преподаватели, обучает детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Большая часть педагогического коллектива при этом — носители языков из-за границы.