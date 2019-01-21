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Захарова продолжила ссору с Чубайсом в Facebook

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила в своём аккаунте в Facebook на реплику главы «Роснано» Анатолия Чубайса относительно его реформ середины 90-х.

«Я „начала свою работу“ осенью 1998 года и все описанные Вами „экономические достижения“ вспоминаю с дрожью», — написала она, добавив цитату из «Википедии» об этом периоде российской истории.

Захарова также укорила Чубайса за то, что тот не ответил на её вопрос о том, «почему в богатой стране люди живут бедно». Об этом она попросила главу «Роснано» в своей предыдущей публикации в Facebook.

Отвечая представителю МИД, Чубайс напомнил, что покинул правительство более двух десятилетий назад и не является госслужащим. В то же время, когда он начинал работать в кабинете министров в 1991 году, средняя зарплата в стране составляла $12 в месяц, рубль не являлся свободно конвертируемой валютой, а уровень инфляции превышал 100%.

Вопрос к Чубайсу о бедности населения у Захаровой возник после его речи на Гайдаровском форуме. Там он заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расхода электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности, писал ранее News.ru.


#Захарова #Чубайс
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