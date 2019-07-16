https://static.news.ru/photo/d6d91c66-a807-11e9-99f3-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Грузинское общество должно консолидироваться и начать «честный разговор» на уровне государства и общества в условиях обострения отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Что дальше? Мне кажется, что здесь очень важно, это очень сложно, но, наверное, быть честными с самими собой, внутри общества. Каким-то образом начать консолидацию и начать честный разговор внутри себя. В том числе и по вопросу Абхазии и Южной Осетии, — цитирует Захарову «Комсомольская правда».
По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, Грузии, «прежде чем говорить с кем-то другим», надо провести диалог внутри страны «на уровне государства и общества».
Они должны сесть и поговорить друг с другом и честно рассказать друг другу историю, — продолжила Мария Захарова.
Как писал News.ru, ранее правящая партия «Грузинская мечта» поддержала версию официального представителя МИД России, что в инциденте на телеканале «Рустави 2» виноват Михаил Саакашвили.