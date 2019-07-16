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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой получила от неё список для обмена заключёнными. Он состоит из 35 россиян.

Мы договорились определённым образом, что, обменявшись списками, мы берём под контроль именно кейсы тех граждан, которые в списках есть: у меня 150, 35 — у Татьяны Николаевны, — заявила Денисова...