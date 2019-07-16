Фото: Сергей Булкин/News.ru

Грузинское общество должно консолидироваться и начать «честный разговор» на уровне государства и общества в условиях обострения отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что дальше? Мне кажется, что здесь очень важно, это очень сложно, но, наверное, быть честными с самими собой, внутри общества. Каким-то образом начать консолидацию и начать честный разговор внутри себя. В том числе и по вопросу Абхазии и Южной Осетии, — цитирует Захарову «Комсомольская правда».

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, Грузии, «прежде чем говорить с кем-то другим», надо провести диалог внутри страны «на уровне государства и общества».

Они должны сесть и поговорить друг с другом и честно рассказать друг другу историю, — продолжила Мария Захарова.

Как писал News.ru, ранее правящая партия «Грузинская мечта» поддержала версию официального представителя МИД России, что в инциденте на телеканале «Рустави 2» виноват Михаил Саакашвили.

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