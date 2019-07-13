Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Россия 1», что Украине необходимо пересмотреть свои представления о европейских ценностях.
Она считает, что Киеву стоит склоняться к Европе. Только для этого необходимо обновить в сознании понятие европейской цивилизации. Дипломат подчеркнула, что особенное внимание нужно уделить правовой стороне.
Политик отметила, что у РФ и Украины есть шанс наладить отношения с помощью Минских договорённостей.
Ранее News.ru писал, что Захарова назвала диалог между США и Ираном возможным. По её словам, у стран получится договориться, если Вашингтон прекратит нагнетать обстановку.