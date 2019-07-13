https://static.news.ru/photo/8f0d6d88-a663-11e9-80fb-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Россия 1», что Украине необходимо пересмотреть свои представления о европейских ценностях.

Она считает, что Киеву стоит склоняться к Европе. Только для этого необходимо обновить в сознании понятие европейской цивилизации. Дипломат подчеркнула, что особенное внимание нужно уделить правовой стороне.

Политик отметила, что у РФ и Украины есть шанс наладить отношения с помощью Минских договорённостей.

Ранее News.ru писал, что Захарова назвала диалог между США и Ираном возможным. По её словам, у стран получится договориться, если Вашингтон прекратит нагнетать обстановку.