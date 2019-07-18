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Госдума РФ приняла в третьем чтении пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нововведения направлены на исключение возможности необоснованных обвинений граждан в шпионаже.

В частности, из-под уголовной статьи выведены приборы, системы, комплексы, устройства и инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, но при этом находящиеся в свободной торговле. На этих...