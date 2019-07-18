Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поручение президента Украины Владимира Зеленского создать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам. Дипломат задалась вопросом, как будут определять эту категорию граждан.
По словам Захаровой, необходимо разработать процедуру.
Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у Саакашвили? — написала представитель ведомства в своём Facebook.
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом страны решение Владимира Путина о предоставлении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей Украины по упрощённой схеме. Он подчеркнул, что указ главы государства вполне аргументирован и понятен.