Захарова опровергла заявление BBC о жалобе в МИД

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Официальный представитель МИД России Мария Захаров

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла обращение британской телерадиовещательной корпорации BBC с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках.

«Никаких обращений с жалобами от BBC на конец рабочего дня 29 декабря не поступало - в департамент информации и печати никто от BBC не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», - написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Она также отметила, что ей часто звонят представители BBC в Москве, когда им что-то нужно, однако в этот раз никаких звонков не поступало. При этом Захарова предположила, что молчание представителей британской компании может быть связано с ожиданием плана дальнейших действий из Лондона.

«В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в Таймс списки Спутника? Лондон играет все грязнее», - написала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что опубликованный в Интернете список сотрудников московского отделения BBC не является секретной информацией.

25 декабря поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация якобы имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично.

Ранее News.ru писал о том, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии.