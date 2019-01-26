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Захарова обвинила Париж, Мадрид и Берлин в сговоре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления Франции, Испании и Германии о признании председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал News.ru, Париж поддержит кандидатуру лидера республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.

Такое же мнение высказал и председатель правительства Испании Педро Санчес. Он настаивает на проведении новых выборов. С такой же позицией выступили и власти Германии. 


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