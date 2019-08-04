Фото: MFA Russia/Global Look Press

Крым должен вернуться в состав Украины, заявил госсекретарь США Майкл Помпео и подчеркнул, что его ведомство активно сотрудничает с новыми властями страны. В самом Крыму слова американского политика назвали стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах.

Депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек считает, что это — попытка Соединённых Штатов вернуть себе главную роль мирового жандарма. Парламентарий выразил уверенность, что «в понятии американского истеблишмента в этом мире...