Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США дискредитировали дело Скрипалей. Она уверена, что новые санкции, введённые против России, якобы доказывают, что инцидент в Солсбери был сфабрикован.
Дипломат уточнила, что «выдуманной» является та часть дела, которая представляется в качестве версии Великобританией, передаёт
Ранее News.ru писал, что Минфин США выпустил директиву с пояснениями о сфере действия новых ограничительных мер против суверенного долга России. В документе отмечается, что второй пакет ограничений не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублёвых облигаций РФ, а также на российские госкомпании.