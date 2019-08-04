https://static.news.ru/photo/7d611d6a-b6fc-11e9-a316-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала госсекретаря США Майкла Помпео «последним человеком, кому Крым что-то должен». Она отметила, что Помпео не уважает решение жителей полуострова, принятого в 2014 году.

Это относится к высказыванию Помпео, что Крым якобы «должен вернуться» в состав Украины, потому что он «не уважает решения» волеизъявления жителей региона.

Об этом Мария Захарова написала в Facebook.

Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майкл Помпео, — говорится в записи официального представителя России.

Это ответ на позицию госсекретаря США во время разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». «Крым должен вернуться», — ответил Помпео на вопрос о возвращении полуострова в состав Украины.

Госсекретарь отметил, что надеется на «более креативный набор идей» для решения конфликта в Донбассе, которые может предложить Зеленский.

Они всё ещё сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально, — сказал Помпео.

Ранее News.ru сообщал, что если Соединённые Штаты не перестанут отказываться воспринимать Крым как часть России, они в ответ — теоретически — могут получить непризнание какого-нибудь американского штата. Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.