https://static.news.ru/photo/e71be5ca-9e63-11e9-b295-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новый раунд переговоров по стратегической стабильности, в которых примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, состоится 17–18 июля в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Можем уже точно подтвердить дату встречи Рябкова и Томпсон — 17–18 июля в Женеве, — цитирует дипломата ТАСС .

Предыдущая встреча в формате Рябков-Томпсон прошла 12 июня в Праге.

Как писал News.ru, в конце июня глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи «на полях» саммита G-20 в Осаке обсудили вопросы стратегической стабильности.

Позднее, на организованном Госдумой форуме «Развитие парламентаризма», Путин отметил, что нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряжённости в обществе. Помимо этого, такой подход грозит подрывом стратегической стабильности.