Захарова: корпункт BBC не смог подтвердить отправку жалобы

https://news.ru/storage/news/48cb7884f2ccea4ace0b11cc795edabf/70dbbe15-2b77-41e5-96d4-eb7740e56a6f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что московский корпункт британской вещательной компании BBC опять не смог подтвердить данные о направлении жалобы в российское ведомство в связи с публикацией поименного списка 44 своих сотрудников.

«Сегодня утром, в воскресенье, мы обратились в корпункт BBC, где опять же столкнулись с очень странной ситуацией, потому что корпункт сказал, что не может подтвердить данные своей же публикации», — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что представители корпункта не смогли описать детали и подробности жалобы и начали ссылаться на Лондон.

25 декабря поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация якобы имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично. Глава Всемирной службы ВВС Джейми Энгас опубликовал в своем Twitter заявление, в котором выразил беспокойство в связи с раскрытием личных данных своих сотрудников. По его словам, BBC обратилась к российским властям с просьбой расследовать данный инцидент.

Как писал News.ru, пресс-служба BBC продолжает настаивать на том, что жалоба была отправлена в МИД РФ.