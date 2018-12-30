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Захарова: корпункт BBC не смог подтвердить отправку жалобы

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что московский корпункт британской вещательной компании BBC опять не смог подтвердить данные о направлении жалобы в российское ведомство в связи с публикацией поименного списка 44 своих сотрудников.

«Сегодня утром, в воскресенье, мы обратились в корпункт BBC, где опять же столкнулись с очень странной ситуацией, потому что корпункт сказал, что не может подтвердить данные своей же публикации», — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что представители корпункта не смогли описать детали и подробности жалобы и начали ссылаться на Лондон.

25 декабря поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация якобы имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично. Глава Всемирной службы ВВС Джейми Энгас опубликовал в своем Twitter заявление, в котором выразил беспокойство в связи с раскрытием личных данных своих сотрудников. По его словам, BBC обратилась к российским властям с просьбой расследовать данный инцидент.

Как писал News.ru, пресс-служба BBC продолжает настаивать на том, что жалоба была отправлена в МИД РФ.


#россия #МИД #BBC #жалоба
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