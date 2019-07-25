https://static.news.ru/photo/a27a1554-aeda-11e9-a853-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ssu.gov.ua

Задержанное на Украине судно Neyma принадлежит компании «Альтомар шиппинг» из Геленджика. Об этом сообщил представитель Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Судно Neyma принадлежит компании «Альтомар Шиппинг», Геленджик, — цитирует представителя РПСМ РИА Новости .

Собеседник агентства подчеркнул, что РПСМ не работает с компанией-владельцем танкера, судно не покрыто договором. Он отметил, что «Альтомар Шиппинг» владеет только одним танкером-продуктовозом.

Как писал News.ru, задержанный российский танкер Neyma оказался участником конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По данным Службы безопасности Украины, он участвовал в блокировке украинских кораблей в районе Керченского пролива. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем NIKA SPIRIT. Украинские пограничники обнаружили в базах аналогичный номер с Neyma.