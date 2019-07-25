https://static.news.ru/photo/4002192e-aed7-11e9-bf67-fa163e074e61_1024.jpg Франц Клинцевич Фото: council.gov.ru

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что задержание российского танкера Neyma украинскими силовиками на самом деле направлено против президента Украины Владимира Зеленского.

Задержание танкера — это не только удар по российско-украинским отношениям. Это больше удар по Зеленскому, — отметил политик в интервью телеканалу « 360 ».

По его мнению, произошедшее является провокацией, которую устроила ушедшая власть во главе с пятым президентом Петром Порошенко. Теперь результаты работы новой администрации будут обесценены.

25 июля сотрудники СБУ задержали российский танкер Neyma. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nika Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma. В отношении последнего на Украине ведётся досудебное расследование по факту инцидента в Керченском проливе, который произошёл в ноябре 2018 года.

Как писал News.ru, МИД РФ отреагировал на задержание российского танкера.