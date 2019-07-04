Ох уж эти британцы! Их тонкий юмор столетиями умилял весь мир. Но, похоже, в последние годы что-то случилось с жителями туманного Альбиона. От заявлений их официальных лиц становится всё меньше смешно и всё чаще очень грустно. Настолько грустно, что в четверг власти Крыма призвали британцев вернуться из параллельной реальности.

Очередная словесная дуэль между Москвой и Лондоном разразилась накануне вечером. Форин-офис отрапортовал о том, что на сессии Совета по правам человека ООН британская делегация озвучила свое требование обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в российский Крым. При этом никак не объяснив, что мешает уважаемым экспертам посетить полуостров в любое удобное для них время. Визы уж точно российская сторона бы им выдала в установленные сроки. Нужно лишь обратиться в соответствующее консульство. Да и логистика также достаточно простая. С пересадкой, к примеру, через Шереметьево.

Удивились требованию британцев и в посольстве России в Лондоне.

Оставляя за скобками тему „незаконной аннексии“ — позиция России по этому вопросу хорошо известна, — хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны. В этой связи указанный призыв Форин офиса вызывает недоумение. Усматриваем в нём очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег, — подчеркнули российские дипломаты.

Сергей Булкин/News.ru

Но это дипломатический ответ. Сотрудникам российского МИДа по статусу положено быть предельно сдержанными и подчёркнуто учтивыми. Другое дело власти Крыма. Им сильно сдерживать свои эмоции, очевидно, нет никакого резона. Особенно, когда в сотый, если не тысячный раз западные «коллеги» пытаются (буквально из кожи лезут) поставить всё происходящее на российском полуострове с ног на голову.

Официальный Лондон прямым текстом призывали вернуться из параллельной реальности. «Когда сегодня говорят, что кого-то не допускают на полуостров, это миф, параллельная реальность, которая сформирована зарубежными дипломатами», — цитирует РИА Новости вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова.

Эта параллельная реальность, которая никак не соотносится с тем, что происходит в жизни... В течение пяти лет Крым с нарастающими темпами посещают делегации стран всего мира, прежде всего стран ЕС. Мы на уровне общения с представителями зарубежных делегаций отмечаем, что былая настороженность сменяется абсолютным пониманием того, что Крым развивается, — добавил он.

Нет сомнений, что и в Лондоне прекрасно все знают о происходящем в Крыме в последние годы. Отчего же тогда такое подчеркнуто маниакальное желание оставаться в параллельной реальности? Может им там просто нравится?