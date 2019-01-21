Фейк в Интернете обернётся миллионным штрафом

https://news.ru/storage/news/a0072369928596d082d8eebb5cde5c59/e032f679-70f1-4ce7-8065-4f3d9420b2f0_850.jpg Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За откровенное вранье в Сети будут штрафовать СМИ

Комитет Госдумы по информационным технологиям, информации и связи рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроекты о запрете публикации фейков и оскорблений общества и госсимволов в Интернете.

«По обоим законопроектам „за“ проголосовали 10 человек, один против, один воздержался», — подвёл итоги голосования глава комитета Леонид Левин.

Депутат напомнил, что комитет обещал дождаться заключения правительства на оба законопроекта. «Оно поступило. Причём концептуально поддержано оба законопроекта», — отметил Левин. Он добавил, что у комитета есть замечания, которые будут проработаны. Также законопроекты поддерживает комитет по безопасности, уточнил депутат.

При этом заключение правительства изначально было отрицательным, как и рекомендация Генпрокуратуры. Но потом кабмин изменил мнение. Генеральная прокуратура полагает, что законопроекты о фейковых новостях и ответственности за неуважительные высказывания в Сети по отношению к представителям и символам власти могут привести к необоснованному ограничению конституционных прав граждан. По словам замначальника правового управления ГП Екатерины Артамоновой, ведомство не поддерживает документы в существующей редакции.

«Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке законопроектов ко второму чтению», — сообщил на заседании комитета соавтор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин.

В своем комментарии News.ru о законопроекте он сказал, что, в частности, на создание повлияло появление ложных сообщений в Интернете после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Фракция ЛДПР не будет поддерживать ни один из этих законопроектов», — сказал News.ru депутат этой партии Вадим Деньгин.

Он отметил, что нормы по запрету оскорблений и клеветы уже предусмотрены в действующем законодательстве.

Зампредкомитета Александр Ющенко (КПРФ) рассказал News.ru, что законопроект будет поставлен в повестку заседания Госдумы на четверг. «Но наша фракция будет голосовать против», — уточнил он. Lu Jinbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В конце декабря 2018 года глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, запрещающий публиковать в СМИ и Интернете недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу жизни граждан, массового нарушения порядка и др. Помимо этого, они внесли законопроект, запрещающий оскорбление в неприличной форме общества, государства, официальных государственных символов России, Конституции России и госорганов.

За распространение фейковых новостей авторы предлагают ввести штрафы 3−5 тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до 1 млн рублей для компаний с конфискацией предмета административного правонарушения. За оскорбление государственных символов предлагается ввести штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

При этом раньше Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды «Экстремизм». Согласно поправкам, теперь за первое нарушение по этой статье предусматривается штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов либо административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юрлиц составит от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Уголовная ответственность будет наступать за повторное нарушение статьи в течение одного года. 25 декабря Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в соцсетях.