Кандидат в депутаты Мосгордумы по 43 округу музыкант Сергей (Паук) Троицкий заявил, что его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей за его выдвижение. Лидеру трэш-группы «Коррозия Металла» хотят отказать в регистрации в качестве кандидата.
Мне сказали, что мне откажут, но у меня только отрывочные сведения. Я сейчас нахожусь в Греции. Мои юристы находятся в Москве, они будут всю эту работу делать, всем этим заниматься, — приводит РИА Новости слова Троицкого.
14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Согласно его данным, четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигали свою кандидатуру по восьмому избирательному округу.
В 13 округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтяревой.
С такой же проблемой столкнулись Алексеев Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко, выдвигавшийся по 42-му избирательному округу. Оба они являются самовыдвиженцами.
Кроме того, кандидату по 43-му округу Любви Соболь также отказано в регистрации, так как Мосгоризбирком выявил в собранных ею подписях брак выше допустимого.
Ранее News.ru писал о том, что партии, которые не были зарегистрированы на выборах, смогут оспорить их итоги. Проект закона внесли в Госдуму, комитет палаты по госстроительству рассмотрит его 10 июля.