https://static.news.ru/photo/3cd92404-a61c-11e9-811b-fa163e074e61_1024.jpg Сергей «Паук» Троицкий Фото: АГН «Москва»

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 43 округу музыкант Сергей (Паук) Троицкий заявил, что его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей за его выдвижение. Лидеру трэш-группы «Коррозия Металла» хотят отказать в регистрации в качестве кандидата.

Мне сказали, что мне откажут, но у меня только отрывочные сведения. Я сейчас нахожусь в Греции. Мои юристы находятся в Москве, они будут всю эту работу делать, всем этим заниматься, — приводит РИА Новости слова Троицкого.

14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Согласно его данным, четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигали свою кандидатуру по восьмому избирательному округу.

В 13 округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтяревой.

С такой же проблемой столкнулись Алексеев Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко, выдвигавшийся по 42-му избирательному округу. Оба они являются самовыдвиженцами.

Кроме того, кандидату по 43-му округу Любви Соболь также отказано в регистрации, так как Мосгоризбирком выявил в собранных ею подписях брак выше допустимого.

Ранее News.ru писал о том, что партии, которые не были зарегистрированы на выборах, смогут оспорить их итоги. Проект закона внесли в Госдуму, комитет палаты по госстроительству рассмотрит его 10 июля.