Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не удивлены решением главы Ингушетии. Однако одно дело — ожидание. Другое — готовность к такому шагу Евкурова. Судя по всему, замена ему пока не готова. А потому, надо полагать, генерала ГРУ попросят поработать ещё в его нынешнем подвешенном состоянии.

К слову, с самого начала мы писали, что волнения в Магасе, спровоцированные вроде бы по причине якобы неравноправной демаркации границ между Ингушетией и соседней Чечнёй, были умелым рикошетом направлены лично против президента Юнус-Бека Евкурова.

А всё дело в том, что против него изначально пытались направить всю протестную энергию, поскольку, по мнению ряда влиятельных местных кланов, Евкуров просто засиделся на своём посту. При том что он мог ещё возглавлять республику до 2023 года. И, дескать, пришло время другим припасть к власти со всеми её преимуществами. Неудивительно, что протестующих энергично поддержал и бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который, похоже, не расстался с мыслью вернуться на свой пост.

Участницы санкционированного митинга против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чеченской республикой. Саид Царнаев/РИА Новости

Однако умело подогреваемые страсти по поводу якобы несправедливого установления границы между обеими вайнахскими республиками были лишь красивым предлогом для начала передела власти в самом маленьком субъекте федерации, которого, мол, и так с территорией обделили. Поэтому даже после того, как протестующие вроде бы согласились с вердиктом Конституционного суда России, который признал заключённый договор о демаркации правомерным, вновь был объявлен бессрочный митинг. На этот раз предлогом для организации массового протеста стало намерение властей внести поправки в конституцию республики, в соответствии с которыми вопросы об изменении границ и территории не могут быть вынесены на всенародный референдум. А ведь именно проведения референдума и добивались в ходе прошлых выступлений.

Весьма характерно, что параллельно много говорилось о двух братских вайнахских народах, которым в принципе и нечего делить. И получалось, что это власти республики не уважают интересы и волю своего народа. В результате Евкуров терял поддержку и местных старейшин, и влиятельного Конгресса ингушского народа. Его изоляция в республике становилась всё более очевидной.

Кремль как мог старался дистанцироваться от местных проблем. Активно к налаживанию местного диалога привлекался и Рамзан Кадыров. Но суть проблемы для центра как раз состояла в том, что не так просто найти замену боевому генералу Евкурову, пережившему страшное покушение, но доказавшему свою преданность идее российского единства. Нужен же политик или известный государственный деятель, который пользовался бы и доверием центра, и не вызывал бы аллергической реакции у местных кланов. Вряд ли в моноэтнической Ингушетии проходил вариант с «варягом», как в соседнем Дагестане.

Поэтому ситуация достаточно долго оставалась патовой. А между тем в протестующие массы стали забрасывать требование и о возвращении Пригородного района, давно входящего в состав Северной Осетии. Так что ситуация постепенно всё более накалялась.

Весьма характерно, что заявление своё Евкуров сделал, побывав, как утверждают, на выпуске в родном десантном училище в Рязани, где встретился со многими своими соратниками. Для него же это решение об отставке ещё и тест на поддержку со стороны Москвы. И заодно выяснение отношения к вновь возникшему в регионе феномену смены власти под давлением улицы.

К слову, его опять сватают в ГРУ, которое сейчас переживает весьма непростой период. Юнус-Бек Евкуров же известен как специалист по специальным операциям. И там его опыт будет востребован.