Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские пилоты до конца недели проведут наблюдательные полёты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу. Маршруты согласованы заранее, на бортах самолётов будут находиться шведские и американские эксперты, они проконтролируют применение аппаратуры и соблюдение положений договора.

Один из них будет осуществлён над территорией Соединённых Штатов Америки — на российском самолёте Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью...