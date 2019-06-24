Министерство иностранных дел Японии не подтвердило сообщения о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где состоится саммит G20.
Президента Украины нет в листе приглашённых на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию, — цитирует сообщение дипведомства ТАСС.
Как писал News.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Пятому каналу» заявил о возможности визита Зеленского на саммит «двадцатки» и встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, переговорыу глав государств не подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что мероприятия нет в графике.