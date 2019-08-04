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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала госсекретаря США Майкла Помпео «последним человеком, кому Крым что-то должен». Она отметила, что Помпео не уважает решение жителей полуострова, принятого в 2014 году.

Это относится к высказыванию Помпео, что Крым якобы «должен вернуться» в состав Украины, потому что он «не уважает решения» волеизъявления жителей региона. Об этом Мария Захарова написала в Facebook. Последний...