https://static.news.ru/photo/86a0aab6-b734-11e9-997b-fa163e074e61_660.jpgФото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что японское правительство выражает протест в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, проведёнными ВС России.
Мы собираем информацию на этот счёт. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах (так в Токио именуют южную часть Курил — прим. ТАСС) и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам, — цитирует генсека РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, посольство России в Токио отклонило представление, направленное МИД Японии в связи с поездкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп.