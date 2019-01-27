Япония осталась при своём мнении о принадлежности Курил

Позиция японского руководства в вопросе принадлежности четырёх островов Курильской гряды не изменилась.
По словам заместителя генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуды, переговоры с Россией проходят довольно сложно, но прогресс есть. Прийти к взаимовыгодному решению «необходимо постепенно». Отказываться от своей позиции Япония не собирается.
«Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун посоветовал властям Японии забыть о Южных Курилах после очередной провальной попытки добиться соглашения с Россией. В статье для Nikkei Asian Review эксперт написал, что возможность «вернуть» Курилы была в 90-х и начале 2000-х годах, когда российская экономика находилась в глубоком кризисе.