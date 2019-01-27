Япония осталась при своём мнении о принадлежности Курил

https://news.ru/storage/news/1d9de2f2f21d845412ee12d7a4da39d2/42ca32f5-7711-491e-8b17-de048c79fe73_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Позиция японского руководства в вопросе принадлежности четырёх островов Курильской гряды не изменилась.

По словам заместителя генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуды, переговоры с Россией проходят довольно сложно, но прогресс есть. Прийти к взаимовыгодному решению «необходимо постепенно». Отказываться от своей позиции Япония не собирается.

«Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун посоветовал властям Японии забыть о Южных Курилах после очередной провальной попытки добиться соглашения с Россией. В статье для Nikkei Asian Review эксперт написал, что возможность «вернуть» Курилы была в 90-х и начале 2000-х годах, когда российская экономика находилась в глубоком кризисе.