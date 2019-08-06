Правительство Японии не приняло протест России по вопросу Южных Курил, назвав подобные «представления» от российской стороны неприемлемыми.
Посол (Японии в России. — Ред.) Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми, — передаёт слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги ТАСС.
Он также отметил, что японское правительство продолжит переговоры с Россией.
Как ранее писал News.ru, посол Японии в России был приглашён в Министерство иностранных дел РФ для разъяснения некоторых произошедших событий.