https://static.news.ru/photo/c7da332c-b8dc-11e9-9ce6-fa163e074e61_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Правительство Японии не приняло протест России по вопросу Южных Курил, назвав подобные «представления» от российской стороны неприемлемыми.

Посол (Японии в России. — Ред.) Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми, — передаёт слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги ТАСС.

Он также отметил, что японское правительство продолжит переговоры с Россией.

Как ранее писал News.ru, посол Японии в России был приглашён в Министерство иностранных дел РФ для разъяснения некоторых произошедших событий.