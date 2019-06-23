Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Японские власти считают, что соглашение с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет заключено в ходе переговоров глав двух стран на саммите G20.

По словам дипломатических источников, это связано с разногласиями между Москвой и Токио, которые не были урегулированы из-за того, что внимание сторон переключилось на мирный договор.

Японские власти предложили учредить туроператора, который бы организовывал морские экскурсии по островам южной части Курил, а бизнесмены — поставить на островах специальные прессы для отходов, чтобы уменьшить их объём.

Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах, исключив таким образом территориальные притязания Японии.

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