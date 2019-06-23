https://static.news.ru/photo/9dc56060-95ab-11e9-9022-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Японские власти считают, что соглашение с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет заключено в ходе переговоров глав двух стран на саммите G20.

По словам дипломатических источников, это связано с разногласиями между Москвой и Токио, которые не были урегулированы из-за того, что внимание сторон переключилось на мирный договор.

Японские власти предложили учредить туроператора, который бы организовывал морские экскурсии по островам южной части Курил, а бизнесмены — поставить на островах специальные прессы для отходов, чтобы уменьшить их объём.

Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo .

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах, исключив таким образом территориальные притязания Японии.