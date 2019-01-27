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Японии посоветовали навсегда забыть о Южных Курилах

остров Шикотан Alexandr Liskin/Global Look Press

остров Шикотан

политика [ версия для печати ]

Доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун посоветовал властям Японии забыть о Южных Курилах после очередной провальной попытки добиться соглашения с Россией.

В статье для Nikkei Asian Review эксперт написал, что возможность «вернуть» Курилы была в 90-х и начале 2000-х годах, когда российская экономика находилась в глубоком кризисе. По мнению Брауна, в те времена Токио мог бы в обмен на помощь выторговать себе сделку.

Кроме того, от предположил, что передача спорных территорий могла бы произойти после присоединения Крыма к России в 2014 году, так как это решение помогло бы Москве выбраться из международной изоляции.

В настоящее время эксперт посоветовал Японии отказаться от «иллюзий относительно территориального спора» за четыре острова Южных Курил, так как стало совершенно очевидно, что Россия не собирается их отдавать.

Ранее News.ru писал о том, что США и ещё 47 стран смогут претендовать на Курильские острова и Южный Сахалин, если Япония признает российский суверенитет над ними. По мнению старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Виктора Кузьминкова, такой вывод можно сделать на основании положений Сан-Францисского мирного договора, заключённого в сентябре 1951 года. Согласно документу, Токио в принципе отказался от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова, а вовсе не в пользу Советского Союза.


#курилы #мирныйдоговор #россия #ЯПОНИЯ
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