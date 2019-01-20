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Абэ готов на мирный договор при гарантии передачи островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

политика [ версия для печати ]

Японский премьер Синдзо Абэ согласен рассмотреть вариант заключения мирного договора с Россией только после гарантии передачи части Курил. Япония надеется заполучить Шикотан и группу островов Хабомаи.

При этом в администрации премьер-министра передачу двух других островов — Итурупа и Кунашира — в настоящее время считают нереалистичной, передаёт Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Встреча на высшем уровне, посвящённая вопросам Курильских островов, состоится уже 22 января в Москве. С официальным визитом в Россию приедет премьер-министр Японии. Ещё совсем недавно, в ноябре 2018 года, сторонам удалось достигнуть немыслимого прогресса в переговорном процессе. Было решено, что работа по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года будет ускорена.

Ранее News.ru , что согласованный со столичными властями митинг «За сохранение территориальной целостности России» прошёл на Суворовской площади. Люди вышли, чтобы выступить против возможной передачи Японии части Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи.


#курилы #ЯПОНИЯ
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