Японцы отказались выйти к прессе после переговоров

https://news.ru/storage/news/323585aac8ebf627bddb228035764ea6/1a990331-4dfa-4f70-a2ba-fca70ccbf254_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что японские партнёры высказались против проведения совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов РФ и Японии. Их встреча запланирована на 14 января.

«Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по её итогам», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она назвала эту просьбу странной и противоречивой.

Ранее News.ru писал, что в российском Министерстве иностранных дел призвали Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот комментарий ведомство распространило в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно, который намечен на 12−15 января.