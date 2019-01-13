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Японцы отказались выйти к прессе после переговоров

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что японские партнёры высказались против проведения совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов РФ и Японии. Их встреча запланирована на 14 января.

«Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по её итогам», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она назвала эту просьбу странной и противоречивой.

Ранее News.ru писал, что в российском Министерстве иностранных дел призвали Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот комментарий ведомство распространило в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно, который намечен на 12−15 января.


#россия #ЯПОНИЯ #МИД
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