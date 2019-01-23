Ягланд: Совет Европы может обойтись без денег РФ

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Здание ПАСЕ (Дворец Европы)

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд отметил, что пока СЕ способен работать без российских взносов. Однако он всё же рассчитывает на возвращение РФ в ПАСЕ.

«Организация может продолжать функционировать без российских взносов, но, конечно, я надеюсь, что решение будет найдено до июньской сессии ПАСЕ, где они собираются избрать моего сменщика, и важно, чтобы все делегации участвовали в этом процессе, это очень важно», — сказал он на пресс-конференции в Страсбурге.

Ранее генсек Совета Европы заявлял, что лишение России права голоса в Парламентской ассамблее оказалось неэффективной мерой. По его словам, это только усложнило работу самой ПАСЕ и не способствовало возвращению Крыма Украине.