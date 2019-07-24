В среду, 24 июля, прошло совместное заседание комитетов Совета Федерации по обороне и по международным делам. Обсуждали доклад правительства о состоянии стратегических ядерных сил России. То есть «ядерной триады». Её боеготовностью сенаторы, похоже, остались довольны. А вот «самым острым и всеобъемлющим кризисом» — нет.

Громче всех из присутствовавших на заседании в колокола явно бил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он уверен, что сложившаяся в мире крайне опасная ситуация нуждается в точной, эффективной и адекватной реакции со стороны России.

Нет сомнения, что контроль над ядерным оружием сейчас вступил в стадию самого острого кризиса или одного из самых острых и всеобъемлющих кризисов за всю свою полувековую историю, — констатировал Косачев.

Он сослался на мнение экспертов, которые предрекли распад существующей системы договоров и режимов.

От нас, парламентариев, помимо понятного контроля за тем, как реализуются соответствующие обязательства РФ, требуется и последовательное продвижение и разъяснение российской позиции и по важности сохранения нынешней системы договоров, которые являются столпом современной системы международной безопасности и по всему блоку наших вопросов, а порой и прямых претензий к американской стороне по тому, как она выполняет или, называя вещи своими именами, не выполняет собственные обязательства по соответствующим соглашениям, — подчеркнул Косачев.

Он явно сознательно старался не переходить «на личности». А вот замглавы МИД РФ Сергей Рябков предпочёл все же назвать вещи своими именами. К чему и призывал Косачев. По словам российского дипломата, именно США не выполняют свои обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Обязательство американской стороны вписаться в «потолок» по развернутым и неразвернутым пусковым установкам не выполнено, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Более того, из Вашингтона звучат реплики о том, что продление договора маловероятно. Ему на смену, считают американские политики, нужно заключить новое соглашение и подключить к переговорам Китай.

Представители КНР официально отвергли такую возможность. При этом США упорно обходят вниманием ядерный потенциал Великобритании и Франции, на необходимость учёта которых в данном контексте мы уже неоднократно указывали... Оформление продления Договора о СНВ в случае принятия сторонами такого решения — не просто техническая формальность. У нас потребуется выполнить определённые внутренние процедуры, сравнимые в том числе по продолжительности их осуществления с процедурами ратификации. Определяться нужно скорее, — прояснил сенаторам сложившуюся ситуацию Рябков.

А что Россия? Первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, выступая сегодня в Совете Федерации, заявил, что наша страна еще в 2018 году полностью выполнила свои обязательства по СНВ-3 и вышла на уровни ограничений по стратегическим наступательным вооружениям, установленных договором. При этом Вооружённые силы РФ запланировали замену носителей стратегических наступательных вооружений, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на современные образцы.

Количественные параметры российских стратегических ядерных сил будут находиться в пределах договорных обязательств нашей страны, — отметил Познихир.

А дальше генерал решил от плохих новостей о «самом остром кризисе» перейти к хорошим. Он сообщил, что уровень оснащения российских стратегических ядерных сил современной техникой до конца года достигнет 85%. Дальняя авиация в 2019 году пополнится еще четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами, дооборудованными для применения крылатых ракет. И до конца года будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком.