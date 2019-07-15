https://static.news.ru/photo/931bf73c-a75d-11e9-b524-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/Guenter Fischer

Источники в правительстве США сообщили, что на переговорах с РФ в Женеве будет обсуждаться трёхсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Собеседник агентства заявил о том, что страны подошли к моменту, когда, постучав по дереву, можно попытаться вновь начать дискуссии, передаёт Reuters .

Как писал News.ru ранее, президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести в ближайшее время переговоры с коллегами из Ирана, России и США — Хасаном Рухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава Пятой республики намерен устроить переговоры, чтобы избежать эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.