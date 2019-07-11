Выборы губернатора Севастополя состоятся только в следующем году, заявил зампредседателя Законодательного собрания города Александр Кулагин.
Он отметил, что дату выборов должен назначить следующий состав Заксобрания за 90 дней до голосования.
Соответственно, в этом году провести выборы уже не удастся, — сказал Кулагин.
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Он сам попросил о сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, писал News.ru.