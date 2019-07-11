https://static.news.ru/photo/0785ea66-a3fc-11e9-912a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vybor2019.sevastopol.su

Выборы губернатора Севастополя состоятся только в следующем году, заявил зампредседателя Законодательного собрания города Александр Кулагин.

Он отметил, что дату выборов должен назначить следующий состав Заксобрания за 90 дней до голосования.

Соответственно, в этом году провести выборы уже не удастся, — сказал Кулагин.

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Он сам попросил о сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, писал News.ru.