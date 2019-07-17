Итак, статья спикера Госдумы увидела свет. Накануне мы довольно подробно проанализировали обстоятельства её появления. И надо сказать, многие положения этой статьи угадали довольно «близко к тексту». Тут и значение основного закона в целом, и свидетельство того, что не все статьи конституции использовались в полной мере, и подчёркивание необходимости наполнять незыблемые положения новым смыслом, отражающим ход общего прогресса общества. Только то, что мы называли «тонкой настройкой», у Вячеслава Володина именуется в тексте «точечной корректировкой» конституции.

Но главное в этом ёмком, лишённом «воды» материале в другом. Основной пафос публикации — необходимость дальнейшей гармонизации взаимодействия ветвей власти — законодательной и исполнительной путём расширения полномочий парламента. В частности, председатель нижней палаты открыто ратует за расширение процедур их взаимодействия, совершенно логично напоминая, что демократия и есть, прежде всего, процедуры.

На первый план для спикера выходит ныне вопрос расширения участия Госдумы в формировании ответственного перед ней правительства. В этой связи Вячеслав Володин напоминает, что в текст конституции уже была внесена поправка, предусматривающая ежегодные отчёты правительства перед депутатами. Однако само участие думцев в формировании кабинета по-прежнему сводится к утверждению премьер-министра, кандидатуру которого представляет президент. И премьер же предлагает президенту на утверждение уже состав своего правительства. Что, по мнению председателя Госдумы, сужает область манёвра для главы государства, который не имеет возможности опереться на альтернативную точку зрения по кандидатурам.

Сергей Булкин/News.ru

Собственно, такую альтернативу в процесс и могла бы обеспечить Госдума, если бы в текст основного закона было внесено положение о прямом участии думцев в консультациях при обсуждении кандидатур министров.

Как мы видим, пока спикер не ставит вопрос об обязательном утверждении каждой ключевой министерской кандидатуры Думой, как это бывает во многих парламентах. Речь идёт о возможности депутатов, а скорее всего — председателя, донести до президента парламентскую позицию ещё до утверждения министров на их постах. А ведь во многих странах шутят, что после утверждения фигур министров и годового бюджета парламент можно распускать на длительные каникулы.

На первый взгляд, Володин стремится не просто поднять престиж Госдумы, которая для многих россиян выглядит непонятным придатком реальной власти, но и укрепить собственные позиции, позиции председателя. Недаром мы уже отмечали, что давно у парламента не было такого активного руководителя. А немало экспертов полагает, что Володин тяжело переживал свой уход с поста активного участника формирования нашей политической повестки в администрации президента на почётный, но куда более формальный пост спикера нижней палаты.

Впрочем, на предложения Володина можно взглянуть и под другим углом зрения. С позиции так называемого транзита, формирования государственной системы после истечения второго подряд президентского мандата Владимира Путина. Сейчас обсуждается много возможных вариантов совершенствования политической системы страны. И среди них есть и вариант превращения нашей нынешней президентской республики в президентско-парламентскую, при которой часть президентских полномочий «перетечёт» премьер-министру.

В таком контексте роль парламента должна быть не только расширена, но и чётко прописана в конституции. В частности, в плане утверждения состава правительства, ответственного перед депутатами. И, видимо, данная статья — это ещё один пробный шар, ещё один повод заранее обсудить и такой вариант государственной эволюции.