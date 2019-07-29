Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар решил напомнить о себе всем и вся. Он публично призвал ввести украинские войска в Россию. Не менее эмоциональный ответ последовал оперативно по каналам Совета Федерации РФ. А стоило ли реагировать?

Недавние события с журналистом из Грузии, который в эфире «Рустави-2» нахамил в адрес президента России, дали новую почву для рассуждений: нужно ли реагировать на подобные выходки? Ведь очевидно, что речь идёт о поиске «дешевой» славы. А, как известно, чем активнее и эмоциональные будет реакция на подобные пиар-выходки, тем больше появится желающих повторить «подвиг».

Вот и президент РФ Владимир Путин 9 июля высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста с «Рустави-2».

Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше... Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет — продолжит работу, — пояснил он свою позицию.

Возможно, российским властям стоило подчеркнуто спокойно проигнорировать на очередной выпад. Хотя Кухар призвал Украинскую Раду «уже сейчас» собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти. А для начала он посоветовал срочно подтянуть к российской границе несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ.

К сожалению, так и осталось непонятно, зачем украинским солдатам журналист советует учить законодательство страны, на которую им советуют напасть. Неужели для того, чтобы знать, как лучше сдаваться? Или чтобы потом получить возможность вернуться на Родину без длительного тюремного заключения за, к примеру, незаконный переход государственной границы?

Сергей Цеков Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков не стал вступать в заочный диалог с журналистом из Киева. Но и от комментариев решил не воздерживаться. По его мнению, предложение напасть на Россию может исходить только от нездорового человека.

Выдвигать такие примитивные раздумья и предложения может только стопроцентно нездоровый человек. Относительно вообще возможности украинской армии, то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти... Если кому-то в голову взбредёт вторгнуться на территорию Россию, то конец для них будет весьма неутешительный, — цитирует Цекова РИА Новости.

К слову, еще в сентябре 2014 году СМИ сообщали, что на тему неутешительного конца ВСУ якобы рассуждал и Владимир Путин. Тогда издание Spiegel Online сообщило своими читателям, что 29 августа накануне саммита ЕС президент РФ в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу заявил: при желании он мог бы взять Киев за две недели. Позже Баррозу, по информации европейских СМИ, сам рассказал детали этого разговора участникам евросаммита.

Однако, помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что слова Путина были вырваны из контекста и имели совершенно другой смысл.

Это некорректно, это выходит за рамки дипломатической практики. Это недостойно серьёзного политического деятеля, — заявил Ушаков.

Впрочем, европейские СМИ ничего не сообщали о том, что кто-то из собеседников Баррозу на саммите ЕС поставил под сомнение способность российских войск «взять Киев за две недели». Интересно, почему?