https://static.news.ru/photo/f62733ee-9bed-11e9-afde-fa163e074e61_1024.jpg Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: NEWSIS/Xinhua/Global Look Press

Российская сторона поддерживает инициативы, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров США и КНДР.

Он отметил, что Москва призывает заинтересованные стороны к сдержанности и конструктивизму.

Что касается самой этой встречи, то, безусловно, можно приветствовать, и сам Путин об этом неоднократно говорил, мы готовы приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают нас к денуклеаризации этого региона, — цитирует Пескова РИА Новости .

Он также добавил, что возможность четырёхсторонней встречи лидеров России, США, Китая и КНДР для проведения переговоров по ситуации на полуострове пока не рассматривается.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась 30 июня в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне Корейского полуострова. Как писал News.ru, члены Демократической партии США выразили недовольство тем, что она не принесла заметных результатов для Вашингтона и при этом сделала фигуру лидера КНДР более весомой.