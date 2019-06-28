Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Здравоохранение, агропром и экология — вот те проблемы в Ингушетии, над которыми правительству региона надо усердно работать. Об этом журналистам заявил назначенный накануне президентом России врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

Буду встречаться с председателем правительства [республики], буду задавать вопросы, касающиеся сельского хозяйства, здравоохранения и экологии, того, что у нас происходит в строительстве, — цитирует Калиматова ТАСС. По мнению нового руководителя...