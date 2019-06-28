Встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что встреча главы США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном была пиар-акцией американского президента. Он отметил, что вместо решения проблемы, Трамп сделал «эффектный ход».

Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар – всё, – написал Пушков в микроблоге Twitter.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Лидеры государств пожали друг другу руки, после чего Трамп символически перешёл границу КНДР, став первым президентом США, посетившим страну. Стороны обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян.

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