Встречу Трампа и Ким Чен Ына прокомментировали в Совфеде
Анна Акимова
12:26, 30 июня 2019
https://static.news.ru/photo/bd963db0-9b19-11e9-856b-fa163e074e61_1024.jpgВстреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press
Председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что встреча главы США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном была пиар-акцией американского президента. Он отметил, что вместо решения проблемы, Трамп сделал «эффектный ход».
Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар – всё, – написал Пушков в микроблоге Twitter.
Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар - все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.
Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Лидеры государств пожали друг другу руки, после чего Трамп символически перешёл границу КНДР, став первым президентом США, посетившим страну. Стороны обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян.