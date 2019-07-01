https://static.news.ru/photo/e48db610-9c17-11e9-bc2c-fa163e074e61_1024.jpg Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: facebook.com/InterestingMoscow

Результаты консультаций делегаций России и США в рамках саммита G20 в японской Осаке позволяют «с определённым оптимизмом» оценивать будущее двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая в рамках работы международного дискуссионного клуба «Валдай», он отметил, что российская сторона по основным направлениям диалога готова двигаться вперёд, однако «всё зависит от американского руководства», передаёт ТАСС .

Рябков отметил, что сейчас «фиксируются признаки более заинтересованного, чем раньше, подхода к дальнейшему взаимодействию». Импульс такой работе, по его мнению, придал «состоявшийся контакт на высшем уровне».

Дипломат уточнил, что на саммите в Осаке Россия и США среди прочего серьёзно продвинулись в создании делового совета, задачей которого станет двустороннее экономическое взаимодействие.

Однако, отметил Рябков, ранее бывали ситуации, когда «государственный аппарат США ревизовал понимания, которые достигались на высшем уровне». Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ему «не хотелось бы, чтобы это повторилось и сейчас».

Как ранее писал News.ru, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 28 июня провели встречу «на полях» саммита G20. По мнению российского лидера, общение с американским коллегой в Японии даёт хорошую возможность продолжить диалог.