https://static.news.ru/photo/ebb41490-9c1f-11e9-836c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/alexandr.bosyh.5

В распоряжении штаба кандидата в МГД Александра Босых появилась оперативная информация о массовой подделке подписей за кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.

Видеозапись, на которой отчетливо видны подписные листы, куда вписаны имена кандидатов, Босых опубликовал у себя на странице в Facebook.

К месту происшествия приехали полицейские. Правоохранители разбираются в произошедшем, выясняются обстоятельства дела.

Босых и Гудков баллотируются кандидатами в Мосгордуму от 5-го округа (Филёвский парк, Хорошёво-Мнёвники, часть Щукино).