В распоряжении штаба кандидата в МГД Александра Босых появилась оперативная информация о массовой подделке подписей за кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.
Видеозапись, на которой отчетливо видны подписные листы, куда вписаны имена кандидатов, Босых опубликовал у себя на
К месту происшествия приехали полицейские. Правоохранители разбираются в произошедшем, выясняются обстоятельства дела.
Босых и Гудков баллотируются кандидатами в Мосгордуму от 5-го округа (Филёвский парк, Хорошёво-Мнёвники, часть Щукино).
Ранее в аналогичной ситуации была замечена кандидат от 43-го округа и ставленница Алексея Навального Любовь Соболь. Её сторонников поймали за заполнением именных листов, в которые было вписано имя кандидата. Сообщение появилось в