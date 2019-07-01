Фото: facebook.com/alexandr.bosyh.5

В распоряжении штаба кандидата в МГД Александра Босых появилась оперативная информация о массовой подделке подписей за кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.

Видеозапись, на которой отчетливо видны подписные листы, куда вписаны имена кандидатов, Босых опубликовал у себя на странице в Facebook.

К месту происшествия приехали полицейские. Правоохранители разбираются в произошедшем, выясняются обстоятельства дела.

Босых и Гудков баллотируются кандидатами в Мосгордуму от 5-го округа (Филёвский парк, Хорошёво-Мнёвники, часть Щукино).

Ранее в аналогичной ситуации была замечена кандидат от 43-го округа и ставленница Алексея Навального Любовь Соболь. Её сторонников поймали за заполнением именных листов, в которые было вписано имя кандидата. Сообщение появилось в группе «Пресненское. Пресня». История произошла сразу после обвинений в фальсификации подписей в адрес кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина.

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