Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців/Facebook

Украинский документалист Игорь Лопатенок, который вместе с американским режиссёром Оливером Стоуном снял документальный фильм «В борьбе за Украину», рассказал об угрозах в свой адрес. Недоброжелатели начали писать ему письма сразу после появления трейлера картины.

Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду. Я отношусь к этому всегда очень спокойно. Это люди, которые не способны ничего сделать. Они могут...