Генпрокуратура признала нежелательной работу канадской организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress) на территории России.
Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура направила документы Минюсту для включения Ukrainian World Congress в чёрный список.
28 июня в перечень нежелательных организаций включили фонд «Свободная Россия». Он был создан в 2014 году в Вашингтоне группой эмигрантов для объединения российского сообщества за рубежом и поддержки продемократических сил внутри России.