Следуя букве закона, ещё в выходные все 429 претендентов на участие в собственно выборах могли получить заключение графологов о достоверности собранных ими автографов. Но заранее было ясно, что так называемые несистемные оппозиционеры начнут свою предварительную обработку общественного мнения на предмет массовых фальсификаций в заключениях экспертов, направленных исключительно на недопуск их к голосованию. Тем более что уже несколько дней добровольцы с плакатиками пикетировали здание Мосизбиркома, требуя в обязательном порядке допустить «демократических кандидатов» к выборам. Естественно, свои действия они не считали грубым давлением на комиссию, ибо сами себя априорно воспринимают «воинами добра».

Илья Яшин даже сыграл во Владимира Ильича (а с вождём его роднит маленький рост), взгромоздившись на старенькие жигули, чем не броневик, для гневного публичного обличения властей в желании лишить москвичей счастья отдать голоса за его кандидатуру. Злые языки утверждали, что всем участникам такого импровизированного митинга выдали по целых пятьсот рублей. Видимо, поэтому штаб Яшина не смог расплатиться с его сборщиками подписей.

Впрочем, заслужили ли эти сборщики гонорара — большой вопрос. Поскольку именно в списках внесистемщиков (в интерпретации Навального — «чудесных кандидатов») были найдены не просто фальшивые автографы, но и автографы москвичей, уже покинувших этот мир, но, видимо, ошибочно не удалённых из баз, которыми традиционно пользуются коллекторы автографов. Вернее — рисовальщики искомых подписей.

Внесистемщики — Соболь, Гудков-юниор, Яшин — потребовали было допустить их к исследованию списков их прямых конкурентов, не имея на это никакого права. И, как резонно заметил их собрат по либеральному сообществу Антон Красовский, мол, если вы не доверяете в целом процедуре, то зачем в принципе согласились участвовать в выборах? А ведь Антон не просто активист-либерал, но и открытый гей, а потому не может не иметь особого права голоса в своей идеологически близкой среде. По всем данным — просто идеальный арбитр.

Действительно, собрать без фальсификаций или административного ресурса пять тысяч подписей почти невозможно. Кто-нибудь видел очереди у рекламных кубов самовыдвиженцев из желающих вставить свои паспортные данные в их списки? Все социологические опросы показывают в целом равнодушное отношение горожан к предстоящему формированию столичного парламента. И тем более у них ещё меньше желания поддерживать чьи-то электоральные амбиции.

Любовь Соболь Сергей Булкин/News.ru

И лучшим доказательством этому стал, по предварительной информации, отказ в участии в выборах всем двенадцати независимым кандидатам, собравшимся было баллотироваться в округе № 43, ставшим особо известным после выдавливания Нюты Федермессер. Причем под «косу» графологов попали не только Любовь Соболь и Сергей Митрохин, но и футболист Димитрий Булыкин, и актёр Андрей Соколов. В округе останутся только кандидаты, которым не надо было собирать автографы по причине открытой партийной принадлежности.

К разочарованию молодых либералов и ставленников Навального такой провал сбора подписей сыграл ещё и роль референдума по поводу эффективности их безраздельного правления в ряде центральных муниципальных округов в течение почти двух лет. Итоги оказались плачевными. Тут уж горожане проголосовали однозначно ногами. Вот и пришлось мудрить.

Впрочем, цель самого Навального уже достигнута: выставляя своих мало кому известных в городе кандидатов и провоцируя скандалы ещё на подписном этапе, он, как говорится, вновь вернулся в политическую повестку. Ещё недельку можно будет громко погоревать по поводу не допущенных к самим выборам подельников, обвинить власть в фальсификациях и страхе перед правдой, которую они несут в массы. Вот уж и Любовь Соболь объявила о начале голодовки, но это, думается, ненадолго. На недельку–полторы.

И на этом его программа-минимум будет выполнена. Тут уж каждому своё.