USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.78 $ Bitcoin3,554.05 $
МОСКВА-2°C18:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Врио губернатора Липецкой области выбрал заместителя

Александр Костомаров mosreg.ru

Александр Костомаров

политика [ версия для печати ]

Бывший зампред правительства Московской области Александр Костомаров назначен заместителем врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

На новой должности челябинский чиновник будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, административных органов и внутренней политики, сообщается на сайте правительства региона.

В 2012 году Костомаров был назначен на должность замгубернатора Архангельской области. С 2016 до 2018 года являлся заместителем председателя правительства МО.

Ранее News.ru писал, что проведённые для Кремля опросы жителей регионов показали снижение рейтингов 30 губернаторов за последнее полугодие. В лидерах падения — главы Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии и Крыма.


#назначения #липецкаяобласть
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 17:00, 14 декабря 2018
ФСБ задержала псковского вице-губернатора
политика 17:32, 11 ноября 2018
Оппозиция хочет отставки вице-губернатора Петербурга
политика 08:27, 2 октября 2018
В Приморье уволены три вице-губернатора
Лента новостей
спорт 18:25
Лёгший под нож Плющенко распёк «бесчестных» журналистов
общество 18:24
Неизвестный подал в суд на Юрия Дудя и Настю Ивлееву
происшествия 18:20
Ученик из Сергиева Посада анонсировал расстрел в школе
общество 18:14
На сытый желудок: спасатели напомнили о купаниях в проруби
общество 18:11
Путин подписал указ о создании оператора по обращению с ТБО
Другие новости
политика 17:18
Володин отправил закон о рекламе пива на доработку
политика 16:47
Путин утвердил состав резерва управленческих кадров
политика 15:48
Лавров назвал условие для мирного договора с Японией
политика 15:45
Лавров: Россия и Япония могут перейти на безвизовый режим
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top