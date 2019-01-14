Врио губернатора Липецкой области выбрал заместителя

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Александр Костомаров

Бывший зампред правительства Московской области Александр Костомаров назначен заместителем врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

На новой должности челябинский чиновник будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, административных органов и внутренней политики, сообщается на сайте правительства региона.

В 2012 году Костомаров был назначен на должность замгубернатора Архангельской области. С 2016 до 2018 года являлся заместителем председателя правительства МО.

Ранее News.ru писал, что проведённые для Кремля опросы жителей регионов показали снижение рейтингов 30 губернаторов за последнее полугодие. В лидерах падения — главы Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии и Крыма.