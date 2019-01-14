Врио губернатора Липецкой области выбрал заместителя

Бывший зампред правительства Московской области Александр Костомаров назначен заместителем врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
На новой должности челябинский чиновник будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, административных органов и внутренней политики, сообщается на сайте правительства региона.
В 2012 году Костомаров был назначен на должность замгубернатора Архангельской области. С 2016 до 2018 года являлся заместителем председателя правительства МО.
Ранее News.ru писал, что проведённые для Кремля опросы жителей регионов показали снижение рейтингов 30 губернаторов за последнее полугодие. В лидерах падения — главы Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии и Крыма.