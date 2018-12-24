Воронежский губернатор признал ошибкой выплату заму 23 окладов

https://news.ru/storage/news/ba31d2f249ea3b0f01915e44b5b6b0f1/96cc2ef1-192e-4541-a7be-b69a912abbca_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал скандал после выплаты 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову.

Гусев назвал решение о «золотом парашюте» управленческой ошибкой, которую он допустил вместе со своим заместителем, передают «Вести. Воронеж».

«Выводы я, безусловно, сделал», — сказал губернатор.

Он также отметил, что поддержало его не так много людей.

«Пришлось справляться в одиночку. Зато у меня появилась возможность принимать решения самостоятельно», — приводит слова Гусева «Коммерсантъ. Воронеж».

До этого Гусев заявлял, что все выплаты Агибалову были совершенно законными, а поднятый по этому поводу шум являлся частью «дискуссии о социальной справедливости, существующей в обществе».

В октябре 2018 года News.ru писал, что губернатор Воронежской области освободил от должности своего заместителя Юрия Агибалова. Тот стал широко известен в связи со скандалом о «золотом парашюте». В сентябре чиновник получил единовременную выплату в 23 оклада и надбавку к пенсии при увольнении, которое широко не освещалось. Однако уже спустя два дня он вернулся на работу.