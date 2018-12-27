Вопрос о Сахалине и Приморье решат жители

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Олег Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что вопрос объединения Приморья с Сахалином должны инициировать жители этих регионов. Сейчас для этого объединения предпосылок нет.

«Это, прежде всего, волеизъявление жителей, причём двух регионов. Это сложный процесс, и пока нет никаких предпосылок к этому», — сказал Кожемяко журналистам.

Говоря о процедуре объединения, он уточнил, что сначала инициативная группа должна обратиться в избирательную комиссию, потом на референдуме не менее 51% проголосовавших должны поддержать это решение, и только потом президент подписывает указ.

Ранее News.ru писал, что проект строительства переправы, которая свяжет Сахалин с материковой частью страны, вновь изучается в правительстве. Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, вопрос возведения перехода может быть включён в Стратегию пространственного развития России до 2025 года. Летом президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства перехода на Сахалин. Общая стоимость проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей.