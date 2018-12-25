Володин: сенаторы США против диалога с Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американские парламентарии не собираются менять свою позицию для возобновления диалога с российскими коллегами.
«Самое главное, мы не видим пока подвижек со стороны конгрессменов и сенаторов», — рассказал спикер.
Вячеслав Володин подчеркнул, что «дружба — это улица с двусторонним движением». Он указал, что позицию отказа от диалога «заняли первыми и дальше ее продолжают продвигать конгрессмены и сенаторы» США.
Политик отметил, что есть некоторые инициативы со стороны отдельных западных коллег, но они тут же «гасятся ортодоксальными и жесткими наездами».
Ранее News.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отдых россиян во Вьетнаме. Число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых, постоянно растёт. В прошлом году там побывало 570 тысяч российских туристов. Политик считает, что всё дело в хороших отношениях между государствами.