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Володин: сенаторы США против диалога с Россией

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

политика [ версия для печати ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американские парламентарии не собираются менять свою позицию для возобновления диалога с российскими коллегами.

«Самое главное, мы не видим пока подвижек со стороны конгрессменов и сенаторов», — рассказал спикер.

Вячеслав Володин подчеркнул, что «дружба — это улица с двусторонним движением». Он указал, что позицию отказа от диалога «заняли первыми и дальше ее продолжают продвигать конгрессмены и сенаторы» США.

Политик отметил, что есть некоторые инициативы со стороны отдельных западных коллег, но они тут же «гасятся ортодоксальными и жесткими наездами».

Ранее News.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отдых россиян во Вьетнаме. Число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых, постоянно растёт. В прошлом году там побывало 570 тысяч российских туристов. Политик считает, что всё дело в хороших отношениях между государствами.


#сша #россия #Володин #диалог
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