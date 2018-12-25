Володин: сенаторы США против диалога с Россией

https://news.ru/storage/news/3175a1af2ac1bd6289435ec71de50153/adc2b548-9c1f-464f-922a-b8ea0b6a4303_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американские парламентарии не собираются менять свою позицию для возобновления диалога с российскими коллегами.

«Самое главное, мы не видим пока подвижек со стороны конгрессменов и сенаторов», — рассказал спикер.

Вячеслав Володин подчеркнул, что «дружба — это улица с двусторонним движением». Он указал, что позицию отказа от диалога «заняли первыми и дальше ее продолжают продвигать конгрессмены и сенаторы» США.

Политик отметил, что есть некоторые инициативы со стороны отдельных западных коллег, но они тут же «гасятся ортодоксальными и жесткими наездами».

Ранее News.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отдых россиян во Вьетнаме. Число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых, постоянно растёт. В прошлом году там побывало 570 тысяч российских туристов. Политик считает, что всё дело в хороших отношениях между государствами.