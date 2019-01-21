USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.31 $ Bitcoin3,564.91 $
МОСКВА-9°C15:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Володин: в Конституции отсутствует баланс ветвей власти

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

политика [ версия для печати ]

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции РФ отсутствует должный баланс ветвей власти. Кроме того, он отметил необходимость расширить полномочия Федерального Собрания.

Председатель Госдумы считает, что парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, так как это вытекает из статьи 94 Конституции России.

«В этой связи, целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», — сказал спикер.

Володин также отметил, что принятая норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности — важнейшая поправка к Конституции. Таким образом, данные решения уже задали вектор на обеспечении более точного баланса ветвей власти.

Как ранее писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США могут быть причастны к кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, российская сторона видит влияние Соединённых Штатов на ПАСЕ, которая при этом является сугубо европейской.


#госдума #россия #конституция #ВячеславВолодин
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
общество 14:23, 21 января 2019
В Госдуме поддержали блокировку фейковых новостей
политика 12:34, 17 января 2019
Володин обвинил США в разладе между Россией и ПАСЕ
политика 17:18, 14 января 2019
Володин отправил закон о рекламе пива на доработку
политика 19:51, 10 января 2019
Анастасия Кашеварова станет советником Володина
политика 20:50, 28 декабря 2018
Володин ответил на требования Франции и Германии
Лента новостей
шоу-бизнес 15:05
Пугачёва назвала Лободу певицей номер один
экономика 15:02
ЕС назвал фигурантов санкций против РФ по делу Скрипалей
в мире 14:58
Трамп стал претендентом на получение «Золотой малины»
в мире 14:57
Умер бывший агент ЦРУ Тони Мендес
политика 14:56
Захарова продолжила ссору с Чубайсом в Facebook
Другие новости
политика 14:56
Захарова продолжила ссору с Чубайсом в Facebook
политика 14:50
В Госдуме поддержали закон о борьбе с оскорблением власти
политика 14:49
Путин рассчитывает на помощь СП в реализации нацпроектов
политика 14:12
Песков прокомментировал заявление Японии по Курилам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top