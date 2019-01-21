Володин: в Конституции отсутствует баланс ветвей власти

https://news.ru/storage/news/84ec37fd305ddd6c52270556e780775b/0b7f7d52-cdae-428f-89f7-2fd2fb687801_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции РФ отсутствует должный баланс ветвей власти. Кроме того, он отметил необходимость расширить полномочия Федерального Собрания.

Председатель Госдумы считает, что парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, так как это вытекает из статьи 94 Конституции России.

«В этой связи, целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», — сказал спикер.

Володин также отметил, что принятая норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности — важнейшая поправка к Конституции. Таким образом, данные решения уже задали вектор на обеспечении более точного баланса ветвей власти.

Как ранее писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США могут быть причастны к кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, российская сторона видит влияние Соединённых Штатов на ПАСЕ, которая при этом является сугубо европейской.