Володин: в Конституции отсутствует баланс ветвей власти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции РФ отсутствует должный баланс ветвей власти. Кроме того, он отметил необходимость расширить полномочия Федерального Собрания.
Председатель Госдумы считает, что парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, так как это вытекает из статьи 94 Конституции России.
«В этой связи, целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», — сказал спикер.
Володин также отметил, что принятая норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности — важнейшая поправка к Конституции. Таким образом, данные решения уже задали вектор на обеспечении более точного баланса ветвей власти.
Как ранее писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США могут быть причастны к кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, российская сторона видит влияние Соединённых Штатов на ПАСЕ, которая при этом является сугубо европейской.