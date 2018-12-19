Володин: у нас нет оснований возвращаться в ПАСЕ

https://news.ru/storage/news/75d2fa027fcd3bf29239f31a8f76e09a/80d712b4-4659-4788-8cfd-f761e72f88b6_850.jpg Adrian Grycuk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 pl

Российская сторона пока не видит оснований возвращаться в ПАСЕ и возобновлять её финансирование, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время существуют противоречия между уставом и регламентом.

«Но регламент не собираются менять те страны, которые хотят, чтобы ПАСЕ играла роль политической структуры, а не Парламентской ассамблеи. Хотят, чтобы можно было манипулировать Парламентской ассамблеей, мы же считаем, что это недопустимо», — подчеркнул он.

Спикер отметил, что Россия не наблюдает продвижения в решении вопросов, связанных с данной проблемой. При этом представители ключевых нацпарламентов европейских стран поддерживают российскую позицию, однако «абсолютно неконструктивно настроены» некоторые депутаты из стран Прибалтики, Польши, Украины при поддержке США и Великобритании, передаёт ФАН.

Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что решение комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту о сокращении перечня ограничений полномочий национальных делегаций означает признание репрессивных действий в отношении делегации из РФ, которые напрямую противоречат уставу Совета Европы.