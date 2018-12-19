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Володин: у нас нет оснований возвращаться в ПАСЕ

Adrian Grycuk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 pl

политика [ версия для печати ]

Российская сторона пока не видит оснований возвращаться в ПАСЕ и возобновлять её финансирование, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время существуют противоречия между уставом и регламентом.

«Но регламент не собираются менять те страны, которые хотят, чтобы ПАСЕ играла роль политической структуры, а не Парламентской ассамблеи. Хотят, чтобы можно было манипулировать Парламентской ассамблеей, мы же считаем, что это недопустимо», — подчеркнул он.

Спикер отметил, что Россия не наблюдает продвижения в решении вопросов, связанных с данной проблемой. При этом представители ключевых нацпарламентов европейских стран поддерживают российскую позицию, однако «абсолютно неконструктивно настроены» некоторые депутаты из стран Прибалтики, Польши, Украины при поддержке США и Великобритании, передаёт ФАН.

Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что решение комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту о сокращении перечня ограничений полномочий национальных делегаций означает признание репрессивных действий в отношении делегации из РФ, которые напрямую противоречат уставу Совета Европы.


#россия #Володин #ПАСЕ
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