https://static.news.ru/photo/45705c3a-a85c-11e9-b55c-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поделился мнением о необходимых изменениях в Конституции РФ.

Особое внимание нужно уделить дисбалансу в действиях законодательной и исполнительной ветвей власти и внести точечные новации в пункты, регулирующие эти сферы — пишет политик в своей статье, опубликованной в « Парламентской газете ».

Володин также отметил, что Госдума должна участвовать в формировании правительства. На сегодняшний день это является прерогативой президента страны.

Парламентарий подчеркнул, что об изменении базовых принципов Конституции речи не идёт и поправки должны быть направлены на её качественную реализацию и адаптацию к требованиям времени.

Как писал News.ru ранее, cпикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что позиция нижней палаты парламента в вопросе наложения санкций на Грузию неизменна. Заявление прозвучало на фоне высказывания президента Владимира Путина, что это чрезмерная реакция на ситуацию.