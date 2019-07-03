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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал защитить право стран Африки на самостоятельное построение будущего и тем самым предотвратить возрождения неоколониализма на континенте.

Выступая на конференции «Россия — Африка» в рамках форума по развитию парламентаризма, организованного Госдумой, Володин заявил о необходимости объединить усилия, чтобы не допустить «хищнического отношения к ресурсам Африки».

Глава нижней палаты российского парламента отметил, что Африка является одним из самых быстро развивающихся регионов мира, и РФ заинтересована в сотрудничестве со странами этого континента. Он пояснил, что речь идёт не только военно-техническом взаимодействии или борьбе с терроризмом, но и партнёрстве в таких сферах, как машиностроение, электроэнергетика и других, сообщает « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что Россия продолжит помогать властям ЦАР, Африканскому союзу и международным участникам в мирном урегулировании центральноафриканского конфликта. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, работа по организации диалога между правительством республики и вооружёнными формированиями ведётся на площадках ООН.