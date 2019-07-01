https://static.news.ru/photo/add2e5f0-9c0d-11e9-9242-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проведение расследования катастрофы Airbus A321 над Синаем и наказание виновных необходимо для безопасности как российских, так египетских граждан. Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в ходе встречи с председателем Палаты представителей Египта Али Абдель Алем.

Глава нижней палаты российского парламента отметил, что возобновление авиарейсов между Москвой и Каиром является одним из серьёзных шагов в развитии отношений между Россией и Египтом. Володин также добавил, что борьба с терроризмом может стать одним из главных направлений взаимодействия законодательных органов двух стран.

Али Абдель Аль выразил надежду на восстановление авиасообщения между РФ и египетскими курортами и заявил, что Каир готов обсудить замечания российской стороны по этому вопросу. Он также отметил, что возобновление полётов между столицами двух стран способствует росту турпотока в Египет и служит укреплению дружеских отношений, сообщает РИА Новости .

Крушение А321 над Синаем произошло осенью 2015 года. Жертвами катастрофы, к которой привёл взрыв на борту, стали 224 человека.

Ранее News.ru писал, что Москва и Каир прорабатывают возможность полётов чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Президент России Владимир Путин заявил, что египетская сторона делает всё необходимое для повышения безопасности полётов.