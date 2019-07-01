https://static.news.ru/photo/dcf18d82-9be5-11e9-a482-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Практика парламентского туризма и принятие демагогичных решений не способствуют росту авторитета парламентаризма, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на открытии Международного форума «Развитие парламентаризма», передаёт корреспондент News.ru.

По мнению политика, современный мир стремительно меняется и законодателям лучше действовать на опережение, создавать новое правовое пространство и обмениваться полученным опытом.

Всё это возможно только на основе диалога и равноправного межпарламентского сотрудничества, которое мы должны развивать в рамках парламентского измерения <...> На наш взгляд, задача межпарламентских структур — заниматься выработкой решений вопросов, которые волнуют наши страны. А мы с вами зачастую видим на практике, что есть две крайности , — говорится в заявлении спикера ГД РФ.

Володин обратил внимание на возросшую роль новых форматов отношений парламентов разных государств. Например, в 2019 году по предложению Госдумы и Национального собрания Южной Кореи пройдёт уже четвёртая встреча спикеров парламентов стран Евразии.

Ранее News.ru сообщал, что на форуме спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к представителям парламентов других государств. Она попросила коллег настаивать на принятии ООН резолюции о недопустимости введения санкций в отношении парламентариев.