Володин предложил пригласить в Госдуму сотрудника Google

https://news.ru/storage/news/017aa9ca89130a2a0e534b57be8e7729/76642de2-d3b8-4b08-910b-c2767b05c699_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что для того чтобы озвучить позицию РФ в вопросе недопустимости обозначения Крыма как территории Украины, в Госдуму нужно пригласить представителя Google.

По его словам, это необходимо для защиты суверенитета России от вмешательств извне через «мировую паутину Интернета». Google на своих картах указывает Крым в качестве украинской территории, а это нарушение российских законов.

«Потом они ещё что-то у нас отрежут и припишут другой стране», — сказал Володин.

Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор разблокировал IP-подсети Microsoft. К ним ограничивали доступ из-за того, что с их помощью мог работать мессенджер Telegram. Речь идёт о более чем 130 тысячах адресов.