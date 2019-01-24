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Володин предложил пригласить в Госдуму сотрудника Google

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

политика [ версия для печати ]

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что для того чтобы озвучить позицию РФ в вопросе недопустимости обозначения Крыма как территории Украины, в Госдуму нужно пригласить представителя Google.

По его словам, это необходимо для защиты суверенитета России от вмешательств извне через «мировую паутину Интернета». Google на своих картах указывает Крым в качестве украинской территории, а это нарушение российских законов.

«Потом они ещё что-то у нас отрежут и припишут другой стране», — сказал Володин.

Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор разблокировал IP-подсети Microsoft. К ним ограничивали доступ из-за того, что с их помощью мог работать мессенджер Telegram. Речь идёт о более чем 130 тысячах адресов.


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