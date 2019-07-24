https://static.news.ru/photo/c95ded2c-ae25-11e9-a24f-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с отечественными компаниями и гражданами, попавшими под санкции, только на территории России.

Поддерживаем проект. Это правильная мера. Мы должны защищать, экономику, бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями. Торговые войны и санкции считаем недопустимыми, — заявил он журналистам. трансляцию вёл сайт «Дума ТВ».

В пояснительной записке отмечается, что люди и компании, попавшие под санкции, фактически оказались лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организациях или третейских судах вне России.

Ранее News.ru писал о том, что бесполезность антироссийских санкций признал немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Политик отметил, что нынешние ограничения вредят бизнесу Германии. Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин.