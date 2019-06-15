https://static.news.ru/photo/cfbf32ba-8e96-11e9-baa7-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поддержал новый законопроект Министерства юстиции РФ об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения.

Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией, — цитирует URA.RU слова политика.

Володин дал поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе над предложением Минюста, чтобы рассмотреть его в весеннюю сессию.

Как ранее писал News.ru, Вячеслав Володин прокомментировал обнаружение в здании нижней палаты парламента пустот, на которые опираются некоторые колонны. Он заявил, что делается всё для того, чтобы укрепить фундамент.